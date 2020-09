ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli è atteso al debutto in Europa League. Domani sera, alle ore 20:00, si disputerà infatti Shamrock Rovers-Milan a Dublino (Irlanda). Il match sarà valevole per il secondo turno preliminare: giocherà in gara secca ed a porte chiuse. Ecco come si sono preparati ieri in allenamento i rossoneri nel video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.