La storia del primo derby della storia tra Inter e Milan, datato 1908, anno di fondazione della seconda squadra di Milano, in questo video

Da più di cent'anni, il derby di Milano regala emozioni straordinarie e partite indimenticabili, con giocatori e allenatori passati alla storia. Restiamo in attesa di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti di questa rivalità storica, che iniziò nel lontano 1908, quando Inter e Milan si affrontarono in un contesto alquanto particolare: il video di 'GazzettaTV' sul primo derby della Madonnina di sempre