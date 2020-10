UDINESE-MILAN: la presentazione del match della Dacia Arena / News

VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina già Udinese-Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. A distanza di meno di tre giorni dalla vittoria europea contro lo Sparta Praga, gli uomini di Stefano Pioli tornano in campo con l’obiettivo di difendere il primo posto in classifica e tornare ai tre punti anche in campionato, dopo il pareggio contro la Roma. Lo scorso anno proprio da Udine era iniziata malissimo l’avventura di Marco Giampaolo, ora si può finalmente tornare sul luogo del delitto e chiudere il cerchio. Nella video news la presentazione della sfida.

