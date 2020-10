VIDEO MILAN NEWS – Si avvicina già Udinese-Milan. Dopo la vittoria europea di ieri, è subito il momento di voltare pagina e rituffarsi nel campionato di Serie A. Sesta giornata alla Dacia Arena, campo in cui un anno fa i rossoneri alla prima giornata hanno perso, sotto la guida di Marco Giampaolo. I rossoneri arrivano da primi in classifica, mentre i friulani da terzultimi. Nella video news dieci curiosità e statistiche sulla partita in soli 90 secondi.

