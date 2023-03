Con lo 0-0 contro il Tottenham il Milan conserva il vantaggio della vittoria dell'andata per 1-0 e passa ai quarti di Champions League

Con lo 0-0 contro il Tottenham il Milan conserva il vantaggio della vittoria dell'andata per 1-0 e passa ai quarti di Champions League. I rossoneri non subiscono gol in due gare degli ottavi. Non accadeva dal lontavo 2007