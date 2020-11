Milan, Ibrahimovic segna più di tutti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN VIDEO NEWS – Zlatan Ibrahimovic, con 10 gol in 6 gare giocate, è il capocannoniere indiscusso della Serie A. Le prestazioni del 39enne bomber svedese, naturalmente, non potevano che essere celebrate dai tifosi, del Milan e non solo, sui social. Ecco i meme più divertenti su Ibrahimovic, ‘top scorer‘ della Serie A 2020-2021, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.