Toni, Capello e Cannavaro, lode alla Serie A: “Calcio is back” | VIDEO

Luca Toni, Fabio Capello e Fabio Cannavaro hanno parlato dei risultati delle sei squadre italiane impegnate quest'anno nelle coppe europee

Che ci fanno Fabio Capello, Fabio Cannavaro e Luca Toni al Teatro Municipale "Romolo Valli" di Reggio Emilia? Insieme elogiano il calcio italiano, quest’anno assoluto protagonista nei quarti di finale delle competizioni europee con 6 squadre (Napoli, Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League, Fiorentina in Conference). Guarda il video promozionale della Lega Serie A