Tetto massimo al prezzo dei biglietti nel settore ospiti? La proposta del Milan

01:11
Redazione PM
8 ottobre

Su spinta dei propri tifosi, il Milan ha portato avanti in Lega Serie A la proposta di fissare un tetto massimo al prezzo dei biglietti per i settori ospiti

Da molto tempo i tifosi del Milan propongono di porre un tetto massimo al prezzo dei biglietti per il settore ospiti. Il Milan ha preso in carico la questione