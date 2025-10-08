PIANETAMILAN news milan ultime notizie Tetto massimo al prezzo dei biglietti nel settore ospiti? La proposta del Milan
Tetto massimo al prezzo dei biglietti nel settore ospiti? La proposta del Milan
01:11
Su spinta dei propri tifosi, il Milan ha portato avanti in Lega Serie A la proposta di fissare un tetto massimo al prezzo dei biglietti per i settori ospiti
Da molto tempo i tifosi del Milan propongono di porre un tetto massimo al prezzo dei biglietti per il settore ospiti. Il Milan ha preso in carico la questione