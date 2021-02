STELLA ROSSA-MILAN: Europa League, la presentazione / News

Ripartire subito, ripartire forte. Giovedì sera si gioca l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca Stella Rossa-Milan. Solo dopo si penserà di nuovo al campionato. Il Milan deve rimanere concentrato e pensare partita per partita. Questo è il momento giusto per dimostrare di esserne in grado. Anche perché, un risultato positivo consentirebbe ovviamente alla squadra di affrontare, poi sì, il match di ritorno con un po’ più di tranquillità. Nella video news la presentazione del match.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>