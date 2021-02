Stella Rossa-Milan di Europa League, Pioli: “Mi piacciono gli -ic” / News

Domani si giocherà Stella Rossa-Milan, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Oggi, come di consueto alla vigilia dei match, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, tecnico rossonero. Tanti i temi da lui affrontati e i giornalisti serbi hanno chiesto al tecnico anche come si trovi con i giocatori che finiscono in -ic. In rosa c’è Zlatan Ibrahimovic (ovviamente), ma anche Rade Krunic e Ante Rebic, ma da poco pure Mario Mandzukic. Anche in passato ha avuto a che fare con altri di questi. Nella video news la risposta di Pioli a riguardo.

