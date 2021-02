Stella Rossa-Milan di Europa League, Pioli: “Fase decisiva” / Video

Nella giornata di oggi, come di consueto alla vigilia di un match, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Domani si giocherà l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, che sarà Stella Rossa-Milan. Sono tanti i temi affrontati dal Mister in conferenza, ma Pioli si è soffermato soprattutto sull’importanza del prossimo periodo della stagione. Ecco nella video news uno spezzone della conferenza con queste dichiarazioni di Pioli, deciso a riscattare l’ultima prova deludente.

