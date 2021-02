Si è da poco conclusa Spezia-Milan, 22^ giornata del campionato di Serie A. Rossoneri sconfitti per 2-0. Una prestazione orrida da parte di tutta la squadra. Zero tiri in porta per la squadra di Stefano Pioli. Tutti insufficienti tranne Gianluigi Donnarumma. Ecco però i cinque peggiori rossoneri della sfida in questa video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>