Spalletti salta e balla ‘Napoli’ al tributo per il fratello | VIDEO

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, scatenato sulle note della famosa canzone di Nino D'Angelo al tributo per il fratello Marcello

Come consuetudine, Luciano Spalletti ha organizzato presso la sua "Rimessa", in Toscana, l'evento "Isola di Wight", dedicato al compleanno del fratello Marcello, scomparso a 66 anni. Come evidenziato dal video postato su Instagram da Nino D'Angelo, l'ex tecnico azzurro si è scatenato sul palco ballando e saltando sulle note di "Napoli"