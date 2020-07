VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa pochi minuti fa SPAL-Milan, gara valida per la 29^ giornata di Serie A. Solo un 2-2 per i rossoneri, che però avrebbero meritato molto di più. Non solo un parere, ma la conferma arriva dalle statistiche: 22 tiri a 4. Un Milan dominante, con la SPAL che ha invece trovato due reti nei primi 30 minuti ai primi e unici due tiri nello specchio. Nella video news curiosità e statistiche sulla partita.

