Spadafora: “Firmato il decreto per lavoratori sportivi, ASS e SSD” | News

VIDEO – Dopo aver concordato la ripresa della Serie A insieme ai vertici de calcio italiano, il Ministro Vincenzo Spadafora ha annunciato un importante provvedimento: la firma del decreto a sostegno dei lavoratori sportivi, ASS e SSD. Queste le sue parole: “Sono contento di confermarvi che il ministro dell’economia Gualtieri oggi ha firmato i due decreti: sia quello per il bonus da 230 milioni per tutti i lavoratori sportivi che non avevano ancora ricevuto marzo e che automaticamente riceveranno anche aprile e maggio. E il sostegno a fondo perduto per le associazioni e le società dilettantistiche“. Il video.

