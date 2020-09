ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, ha fatto il suo esordio ieri sera in maglia rossonera. Il fantasista spagnolo di origine marocchine è subentrato al 70′ in occasione di Milan-Monza 4-1 a San Siro. Vediamo, in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali, la prima giocata di Brahim Díaz con il Diavolo.