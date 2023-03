Mario Balotelli, attaccante del Sion, si sta allenando duramente in palestra. Una parte della seduta pubblicata sui social. Il video

Mario Balotelli, classe 1990, attaccante italiano del Sion ed ex anche del Milan, si sta allenando duramente in palestra per tornare nella miglior forma possibile. Una parte della seduta di allenamento di Balotelli pubblicata sui suoi canali social ufficiali. Ecco il video