Shevchenko: “Il rigore contro Buffon? Vi racconto il momento” | VIDEO

NEWS MILAN – Il rigore di Manchester è senza dubbio il ricordo più bello, o quantomeno nella top 3, di ogni milanista che si rispetti. Parliamo ovviamente della finale di Champions League contro la Juventus giocata all’Old Trafford, finita ai calci di rigore. Decisivo Andriy Shevchenko, che con il piattone destro ha battuto Gigi Buffon e mandato in estasi il mondo rossonero.

Oggi l’ucraino ha raccontato quello storico e indimenticabile momento in diretta Instagram (video in alto). Queste le sue parole: “Mi è passata la vita davanti. Mi piace rivedere le immagini: un paio di mesi fa è uscito un video che non avevo mai visto: l’immagine da dietro in cui si vede tutta la squadra che aspetta il mio rigore (clicca qui per guardare quel video)”.

“Mi ricordo che in quel momento pensai: ‘Non devo cambiare decisione‘. Quando ho preso il pallone ero deciso su quello che dovevo fare. I miei occhi? Ero pronto, aspettavo il fischio dell’arbitro. In quel momento guardavo l’arbitro perchè non avevo sentito che mi aveva dato l’ok per tirare”.

Ma Sheva ha ricordato altri straordinari momenti in rossonero: ecco l’intervista completa >>>

