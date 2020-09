SHAMROCK ROVERS-MILAN di Europa League sui social / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League. Esordio stagionale rossonero. Ecco le reazioni social nella video news. Tanta ironia sull’avversario di scarso livello, ma anche tanta sincera soddisfazione, soprattutto per l’ormai solita resa di Zlatan Ibrahimovic, sempre più leader assoluto. Qualcuno, inoltre, chiede cosa si provi a perdere una partita: il Milan è imbattuto da 14 gare in tutte le competizioni. Non accadeva dal 2008. Ecco, intanto, le reazioni più divertenti dei tifosi che abbiamo trovato in rete.

