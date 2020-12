Serie A, Milan non sei solo Ibra: ecco i numeri della mini fuga | VIDEO

Serie A, i numeri del Milan

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Nonostante il profilo basso mantenuto dalla squadra, il Milan continua a volare in Serie A. La vittoria contro la Fiorentina ha permesso ai rossoneri di allungare a +5 sulle seconde in classifica Sassuolo e Inter. Una mini fuga che si porta dietro numeri da capogiro: miglior partenza di sempre nell’era dei tre punti, ma soprattutto una squadra che riesce a vincere e convincere anche senza il leader Zlatan Ibrahimovic. 6 partite senza lo svedese nel 2020: 5 vittorie e un pareggio per il Diavolo. Ibra ha rilasciato una lunga intervista: le dichiarazioni >>>