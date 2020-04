Serie A – Calendari e mercato: i dubbi di chi non vuole riprendere | VIDEO

VIDEO SERIE A – Tante società di Serie A sono contrarie alla ripresa della stagione 2019-2020 in prossimità dell’estate, anche se la UEFA sta facendo pressione in tal senso. Da Nyon vorrebbero che prima terminassero i campionati nazionali per poi fare spazio alla fase finale di Champions ed Europa League. Tra calendari intasati, contratti che scadono e calciomercato prolungato, ecco tutti i dubbi di chi vorrebbe finire qui la stagione in corso nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

