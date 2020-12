Sassuolo-Milan, di nuovo festa sul pullman: “Romeo is on fire” / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Una bellissima vittoria, che mancava da due partite. Sassuolo-Milan finisce 1-2 e i rossoneri restano primi in classifica. Grande entusiasmo in casa Milan, che dopo il successo torna a festeggiare sul pullman in direzione stazione. Sul profilo Instagram di Hakan Calhanoglu è stato pubblicato un video in cui la squadra gioisce per il successo con l’ormai consueto coro, stavolta dedicato al team manager Andrea Romeo, che “is on fire”, accompagnato da un bel gioco di luci. Ecco il video.

