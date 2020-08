VIDEO – San Marino-Milan Femminile 0-5: gol e highlights

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – ‘Manita‘ del Milan Femminile di Maurizio Ganz in casa del neo-promosso San Marino nella seconda giornata del campionato di Serie A Femminile 2020-2021.

In gol, nel 5-0 esterno delle Rossonere, Laura Agard in avvio, poi le doppiette di Christy Grimshaw e Natasha Dowie. Ecco le reti e le migliori azioni del match in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.

SAN MARINO-MILAN 0-5

SAN MARINO (4-5-1): Ciccioli; Montalti (40′ s.t. De Sanctis), Venturini, Nozzi, Piazza; Rigaglia (40′ s.t. Di Luzio), Chandarana (10′ s.t. Kunisawa), Brambilla, Muya, Labate (10′ s.t. Menin); Barbieri (21′ s.t. Vecchione). A disposizione: Salvi, Micciarelli, Costantini, Cacchini. Allenatore: Conte.

MILAN (4-3-1-2): Korenčiova; Bergamaschi, Agard (38′ s.t. Spinelli), Fusetti (38′ s.t. Vitale), Tucceri Cimini; Čonč, Rask (12′ s.t. Kuliš), Grimshaw (9′ s.t. Rizza); Tamborini (1′ s.t. Mauri); Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Morleo, Nano, Jane. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna.

Gol: 12′ Agard (M), 30′ Grimshaw (M), 45′ Grimshaw (M), 6′ s.t. Dowie (M), 37′ s.t. Dowie (M).

Ammonite: 36′ Nozzi (S), 17′ s.t. Čonč (M).