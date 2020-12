VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Sampdoria-Milan, 10^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria rossonera, per 2-1. Il Milan resta primo in classifica e con un vantaggio di 5 punti sull’Inter al secondo posto. Grande entusiasmo tra i tifosi. Ecco la reazione di Tiziano Crudeli, giornalista tifoso milanista, in questa video news pubblicata su Facebook.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>