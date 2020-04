VIDEO DALL’ESTERO – Ronaldinho Gaúcho, classe 1980, ex calciatore del Milan per due anni e mezzo dal 2008 al 2011, era stato arrestato all’inizio di marzo in Paraguay. Ora, dopo aver pagato 1,6 milioni di dollari, Ronaldinho ha ottenuto gli arresti domiciliari: il video della sua scarcerazione da ‘GazzettaTV‘.

