Nella nuova puntata de Il Blitz, il podcast settimanale de 'La Gazzetta dello Sport' sul calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Fabio Russo discutono del futuro di Joshua Zirkzee, che a gennaio potrebbe tornare in Italia: Roma e Milan sono sulle tracce dell’attaccante del Manchester United. In chiusura focus su un altro ex Serie A, Brahim Diaz, e Andreas Schjelderup, ala sinistra norvegese del Benfica. Ecco il video