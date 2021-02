Si è appena conclusa Roma-Milan, 24^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri tornano alla vittoria, per 1-2. Successo più che meritato del Milan, che vince di nuovo dopo quattro gare senza successi. La formazione di Stefano Pioli raggiunge 13 successi in trasferta in 19 partite, solo una volta ha fatto meglio. Nella video news alcuni dati e curiosità sulla sfida di San Siro.

