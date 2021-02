ROMA-MILAN: la presentazione del match dell’Olimpico / News

L’inizio del 2021 non è stato particolarmente positivo, ma adesso viene il bello: domenica sera a San Siro si giocherà Roma-Milan, match decisamente importante per l’alta classifica. Sarà la 24^ giornata del campionato di Serie A. All’andata i rossoneri hanno pareggiato 3-3 una partita piena di discussioni arbitrali e arrivavano da un momento d’oro. Ora la squadra di Stefano Pioli è reduce da due sconfitte consecutive in campionato, ma ieri sera ha conquistato la qualificazione agli ottavi in Europa, seppur pareggiando. Insomma, un momento delicato, che però non può e non deve influire sulla prossima gara. Nella video news la presentazione della sfida nella Capitale tra giallorossi e rossoneri.

