Stasera, all'Olimpico di Roma, andrà in scena la partita tra i giallorossi e la Juventus. Ecco le probabili scelte di Mourinho e Allegri. La Roma recupera in estremis Pellegrini, in avanti con Dybala e Abraham. Allegri si affida a Vlahovic e Di Maria