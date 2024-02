Roma-Feyenoord 1-1, Dybala “blasta” sui social: “Io non dimentico…” | VIDEO

Paulo Dybala "blasta" i rivali su Instagram. L'attaccante argentino ha ripostato un vecchio video del club olandese

La Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League battendo il Feyenoord ai rigori e Paulo Dybala "blasta" i rivali su Instagram. L'attaccante argentino ha ripostato un vecchio video del club olandese in cui si prendeva in giro la Roma per la mancata qualificazione alla Champions League ed ha aggiunto il commento "Io non dimentico".