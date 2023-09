L'Inter pareggia per 1-1 contro la Real Sociedad in Champions League. Ecco il video delle reazioni dei tifosi sui social

Esordio difficile per l'Inter in Champions League contro la Real Sociedad. In Spagna finisce 1-1 dopo l'errore nel primo tempo di Bastoni e il pareggio nella ripresa di Lautaro. I social commentano a suon di meme la prestazione dei nerazzurri. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV