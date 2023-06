Real Madrid, riecco Brahim Díaz: il backstage del primo giorno | VIDEO

Brahim Díaz è tornato al Real Madrid dopo tre anni di prestito al Milan. Ecco, in questo video, il dietro le quinte del suo primo giorno

Brahim Díaz, fantasista andaluso classe 1999, è tornato al Real Madrid dopo tre anni di prestito al Milan. Ieri è stato presentato in conferenza stampa dal Presidente Florentino Pérez: prenderà, in rosa, il posto di Marco Asensio, che è andato via a parametro zero. Ecco, dunque, in questo video il backstage del primo giorno di Brahim al suo ritorno alla 'Casa Blanca'