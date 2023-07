Raduno Milan, le parole del ‘Barone’ a Milanello | VIDEO

Prima degli allenamenti a Milanello, la Curva Sud ha salutato il Milan. Ecco il video delle parole del Barone

Giornata di raduno a Milanello per il Milan, reduce dagli addii di Maldini, Massara, Tonali e Ibrahimovic e deciso a riscattare il quarto posto della scorsa stagione nella prossima. Presenti, come consuetudine, i tifosi della Curva Sud. Prima del primo allenamento, il Barone, storico rappresentante del tifo rossonero, ha tenuto un discorso a Pioli e la squadra. "Date tutto, crediamo in voi"