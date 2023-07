Raduno e amichevoli di lusso: le date dell’estate della Juventus | VIDEO

La Juventus di Massimiliano Allegri si troverà alla Continassa per il raduno lunedì 10 luglio. Poi le amichevoli internazionali. Il programma

Manca qualche giorno al via ufficiale della stagione 2023-2024 della Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera si ritroverà alla Continassa lunedì 10 luglio per il raduno, per poi disputare una tournée negli Stati Uniti d'America: la stessa che vede impegnato anche il Milan. Previsto uno scontro diretto tra le due squadre italiane. Guarda il video di 'GazzettaTV' con le date e gli impegni dell'estate della 'Vecchia Signora'