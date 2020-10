ULTIME NOTIZIE VIDEO NEWS – Un video tutto da ridere quello messo in scena dal PSG, protagonisti Marco Verratti e Alessandro Florenzi: rispettivamente professore e allievo.

Il centrocampista insegna il francese al terzino arrivato dalla Roma. Dall’alto dei diversi anni passati a Parigi, Verratti fa il professore e spiega a Florenzi le parole da usare in campo e fuori per farsi capire da tutti: arbitri, compagni e avversari. Guarda il video (in alto).

