Alle 12.30 la domenica di Serie A si apre con Inter-Lazio: ecco le probabili formazioni di Inzaghi e Sarri

Inter e Lazio si giocano molto nella partita delle 12:30: ecco le probabili formazioni. Inzaghi si affida al 3-5-2. In difesa ecco D'Ambrosio. Dimarco e Darmian sulle fasce. In avanti Correa, ex della gara, e Lukaku. Lazio con il classioco 4-3-3. Formazione tipo per Sarri che ritrova Immobile in avanti