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FORMAZIONI
Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri punta su Jashari ed Estupinan
Probabili formazioni di Lazio-Milan: Allegri ha sciolto tutti i suoi dubbi e punta su Jashari al posto di Rabiot
Probabili formazioni di Lazio-Milan: per Sarri qualche problema. I biancocelesti in emergenza puntano su Maldini. Allegri lancia Jashari al posto di Rabiot e si affida di nuovo a Estupinan. Il video da Gazzetta.it.