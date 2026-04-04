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MILAN PRIMAVERA

Primavera 1 – Milan-Lecce 2-0, Plazzotta: “Diamo sempre l’anima in campo. Ora l’Atalanta”

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Daniele Triolo
4 aprile

Filippo Plazzotta, centrocampista del Milan Primavera, ha parlato dopo l'ultima partita di campionato, vinta 2-0 in casa contro il Lecce

Filippo Plazzotta, centrocampista del Milan Primavera, ha parlato al termine della partita della 32^ giornata di campionato, vinta per 2-0 in casa dai rossoneri contro il Lecce grazie alle reti di Francesco Domniței e proprio in virtù di uno suo gol. Ecco, in questo video, uno stralcio delle sue dichiarazioni