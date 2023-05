Nuova prima maglia Arsenal 2023-2024, c’è un codice nascosto | VIDEO

Presentata ufficialmente la nuova prima maglia dell'Arsenal per la stagione 2023-2024. Sulla divisa (speciale) c'è un codice da interpretare

L'Arsenal e Adidas hanno presentato, ufficialmente, la prima nuova maglia dei 'Gunners' per la stagione 2023-2024. La nuova divisa da gioco celebra il ventennale del campionato degli 'Invincibili', ovvero quell'Arsenal che, nell'annata 2003-2004, vinse la Premier League da imbattuto. E sulla maglia biancorossa, per l'appunto, è stato inserito un codice nascosto proprio in ricordo di quella cavalcata trionfale. Ecco, nel video di Giacomo Detomaso per 'GazzettaTV', tutto quello che c'è da sapere sul tema