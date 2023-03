Potenza e reattività: Inter, le più belle parate di Onana | VIDEO

Se l'Inter è approdata ai quarti di finale di Champions League lo deve anche e soprattutto al suo portiere, André Onana. Il video

L'Inter di Simone Inzaghi si è qualificata ai quarti di finale di Champions League nel doppio confronto contro il Porto non subendo reti: 1-0 a 'San Siro' (gol di Romelu Lukaku), 0-0 all'Estádio Do Dragão. Se i nerazzurri hanno conquistato l'ambito traguardo dopo ben 12 anni gran parte del merito va ascritto al loro portiere, il camerunense André Onana, autore di interventi prodigiosi in Portogallo. In questo video di 'GazzettaTV' vediamo, dunque, alcune delle parate più belle di Onana da quando gioca nell'Inter