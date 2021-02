Ibrahimovic e LeBron James, polemica a distanza

Zlatan Ibrahimovic e LeBron James, stelle del Milan in Serie A e dei Los Angeles Lakers nella NBA, protagonisti di un ‘battibecco a distanza’ in queste ultime ore. Scopriamo, dunque, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, cosa si sono detti i due campioni mondiali di calcio e basket.