VIDEO MILAN – Un pareggio che lascia parecchio amaro in bocca ad un Milan che ha largamente dominato il match contro la Fiorentina. Oltre al lato sportivo, il club rossonero è in apprensione per le condizioni di Gianluigi Donnarumma, uscito anzitempo per un fastidio fisico in seguito ad uno scontro con Federico Chiesa. Stefano Pioli, nel post-partita, ha spiegato l’entità dell’infortunio.

