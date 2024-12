Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, è tornato al Centro Sportivo di Milanello per assistere all'allenamento diretto da Paulo Fonseca

Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, è tornato al Centro Sportivo di Milanello dove ha passato diversi anni per assistere all'allenamento odierno diretto dal tecnico rossonero Paulo Fonseca. Il brasiliano, tra l'altro, nella giornata di domani, domenica 15 dicembre, sarà presente allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro per assistere al match tra il Diavolo e il Genoa. Ecco, dunque, il video di 'Gazzetta.it'