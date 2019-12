VIDEO MILAN – L’aria brasiliana sembra far molto bene a Paquetà. Il centrocampista rossonero durante una partita degli ex campioni del Flamengo ha realizzato una rete spettacolare: tunnel, scavetto e rete. Ovviamente ora la speranza di tutti i tifosi del Milan è che anche in rossonero possa ripetersi, dopo un momento critico. Magari con Zlatan Ibrahimovic a fianco…

