Paolo Berlusconi: “Fra due anni derby tra Milan e Monza”

VIDEO MILAN – Il fratello dello storico presidente rossonero Silvio Berlusconi ha parlato della nuova avventura dell’ex Premier, il Monza, sempre in coppia col fedelissimo Adriano Galliani. Il club brianzolo sta facendo molto bene in Serie C e la promozione in Serie B è solo una formalità. Ma si pensa già in grande. Secondo Paolo Berlusconi, entro due anni ci potrebbe essere il derby col Milan in Serie A. Ecco le sue parole in questo video.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android