Paolo Berlusconi: “Silvio è una roccia, ce la farà” | VIDEO

Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan ed oggi patron del Monza, è ricoverato da ieri mattina all'ospedale 'San Raffaele' di Milano, nel reparto di terapia intensiva, per una polmonite. Condizioni gravi, ma stabili. Il fratello Paolo Berlusconi ha parlato all'uscita dall'ospedale nel pomeriggio di ieri: ecco le sue dichiarazioni in questo video