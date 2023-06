L'attaccante del Napoli Victor Osimhen torna in Nigeria. Ecco il video della folla che lo accoglie a 'casa'

Victor Osimhen torna in Nigeria e l'accoglienza è da super star. Folla in delirio per la punta del Napoli, come mostra il video che lo stesso calciatore con la seguente frase. "Tornare dove il mio sogno calcistico e il mio viaggio sono iniziati a Olusosun mi fa venire la pelle d'oca"