Sanremo: i complimenti di Orietta Berti ad Ibrahimovic

La nota cantante Orietta Berti, in gara con il brano ‘Quando ti sei innamorato‘, si è complimentata nelle scorse ore con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, per il debutto sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Le parole della Berti all’indirizzo del bomber nativo di Malmö in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.