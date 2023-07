Spezia, il nuovo logo suscita polemiche: “Simbolo neonazista” | VIDEO

Lo Spezia, compagine di Serie B, ha cambiato il proprio logo societario. Lo stemma è stato commentato, sui social, in maniera pesante da tutti

Grandi polemiche tra i tifosi dello Spezia per il nuovo logo lanciato dalla società. "Orrendo", "sembra un simbolo neonazista", "offende la storia della nostra città", alcuni dei commenti che si leggono sui social, che hanno portato anche a una raccolta firme, sulla piattaforma change.org, per chiedere alla proprietà di non adottare il nuovo simbolo. Guarda il video di presentazione