L'Inter ha presentato la terza maglia per la stagione 2023-24. Il colore arancione è storico. Ecco le motivazioni

Presentato ufficialmente il terzo kit dell'Inter 2023/24: torna l'arancione, che già in passato, per 13 volte (soprattutto negli Anni '40 e '50), è stato usato per le maglie alternative del club. Ecco il video dei colleghi di Gazzetta TV che spiega i perché della scelta della squadra di Milano